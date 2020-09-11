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Aktüel Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Diyarbakır'ı ziyaret etti
Aktüel

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Diyarbakır'ı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:24:53 -
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Diyarbakır'ı ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Diyarbakır'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Sur ilçesindeki Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Müzeyi gezen İnce, Ahmed Arif'ten şiirler okudu.

İnce, gazetecilere, şair Ahmed Arif'in, yaşamını biçimlendirdiğini söyledi.

İnce, "(Ahmed Arif) Hayata soldan bakmamı sağladı. Onun kitabıyla 15 yaşında tanıştım, ezbere bilirim. Yakınları bile benim kadar Ahmed Arif'in şiir yapısını tanıyamaz. Edebiyatçılarla bile tartışmaya hazırım. Fizikten daha iyi Ahmed Arif'i bilirim." dedi.

"Memleket hareketi" olarak Türkiye'yi karış karış gezdiklerini ve bu kapsamda Diyarbakır'ın, ziyaret ettikleri 8'inci kent olduğunu ifade eden İnce, "Devam edeceğiz. 81 ilimizi ve en az 100 büyük ilçemizi ziyaret edeceğiz. Ondan sonra memleket hareketi olarak gerekli açıklamalarımızı yapacağız. Türkiye'de derin bir yoksulluk var. Pandemiden de önce ekonomimiz bozuktu ama pandemiden sonra ekonomimiz iyice bozuldu. Bu derin yoksullukta insanlarla fiziken kucaklaşamazsak da gönüllerimizi, ruhumuzu kucaklaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

İnsanların kendilerini görmekten memnun olduğunu dile getiren İnce, "Unutulmadıklarını düşünüyorlar, dertlerini anlatıyorlar." ifadesini kullandı.

İnce, daha sonra Sur'un Gazi ve merkez Yenişehir ilçesinin Gevran caddelerindeki vatandaşlarla ve esnafla görüştü.

Bazı vatandaşlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında dirsekle selamlaşan İnce çocuklarla yakından ilgilendi, bazı gençlerle fotoğraf çektirdi.







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