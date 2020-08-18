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Aktüel Eski CHP İzmir İl Başkanı Sedat Akman son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Eski CHP İzmir İl Başkanı Sedat Akman son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:00:38 -
Eski CHP İzmir İl Başkanı Sedat Akman son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşamını yitiren eski CHP İzmir İl Başkanı Dr. Sedat Akman (85) Bergama'da toprağa verildi.

Çoklu organ yetmezliği ve zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesinde pazar günü yaşamını yitiren Akman için ilk tören CHP İzmir İl Başkanlığı Binası önünde yapıldı.

Akman'ın cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bergama'daki aile kabristanına defnedildi.

Akman'ın tabutunun üzerine 1972-1974 yılları arasında başkanlığını yaptığı İzmir Tabip Odası ve 1977-1980 yıllarında başkanlığını yaptığı CHP'nin amblemlerinin konulduğu görüldü.

Cenaze törenine Eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter ve Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da katıldı.

Tören sonunda cami önünde gazetecilere açıklama yapan İnce, Akman'a son görevini yerine getirmek için cenaze törenine eski Yalova İl Başkanı olarak katıldığını söyledi.

Siyasi mesajının olmadığını belirten İnce, Akman'ın 1977 yılında il başkanlığı döneminde etkili çalışmalarıyla tanındığını söyledi.


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