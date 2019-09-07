Eski çeşmeyi yıkarken canından oldu Ordu’nun Çamaş ilçesinde bir genç, yıktığı çeşmenin perde duvarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Ordu’nun Çamaş ilçesinde bir genç, yıktığı çeşmenin perde duvarının altında kalarak hayatını kaybetti.

İlçenin Hisarbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda Nihat Öztürk, eski çeşmenin yıkımını yaparken perde duvar hafriyatının altında kalarak hastaneye kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.