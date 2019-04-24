Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın cezası indirildi

Cezaevinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın 12 yıl hapis cezası, 8 yıl 10 ay 20 güne düşürüldü. Lula’nın bu yıl bitmeden hapishaneden ayrılması gündeme geldi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi (STJ), eski Devlet Başkanı Lula da Silva’nın avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunu kabul etti. Lula’nın 12 yıl hapis cezası, 8 yıl 10 ay 20 güne düşürüldü. Bu kararla Lula’ya, ev hapsi isteme hakkı doğdu. Eylül ayından itibaren cezasını evinde çekme hakkına sahip oldu.

Brezilya kanunlarına göre, cezaevinde cezasının 6’da 1’ini yattığı için bu hakkı bulunuyor.

Lula, geçtiğimiz Şubat ayında yolsuzluk iddiası ile 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lula, Ülkenin güneyinde bulunan Curitiba’da hapishanede, 15 metrekarelik özel bir hücrede kalıyor.