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Spor Eski bir Galatasaraylı! Besle kargayı oysun gözünü Zalewski'yi adeta uçaktan indiren isim ifşa oldu
Spor

Eski bir Galatasaraylı! Besle kargayı oysun gözünü Zalewski'yi adeta uçaktan indiren isim ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 16:21:00 -
Eski bir Galatasaraylı! Besle kargayı oysun gözünü Zalewski'yi adeta uçaktan indiren isim ifşa oldu

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Nicola Zalewski'nin, eski futbolcusu Angelino tarafından vazgeçirildiği iddia edildi.

Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino, Zalewski'ye 'Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler' dediği iddia edildi.

GÖRÜŞMEDE DİLE GETİRDİ

Polonyalı oyuncunun, son görüşmede Galatasaraylı yöneticilere bunu söylediği belirtildi.

PODOLSKI İKNA EDEMEDİ

Öte yandan transfer için Podolski'nin de devreye devreye girdiği ifade edildi.

Podolski, genç oyuncuya "Galatasaray'a git, Türkiye'nin en büyük kulübü, inanılmaz rahat edersin" dese de Zalewski'nin ikna olmadığı aktarıldı.

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