  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eski Beşiktaşlı Marcelo'nun kovulma sebebini duyunca şok şaşıracaksınız!
Spor

Eski Beşiktaşlı Marcelo'nun kovulma sebebini duyunca şok şaşıracaksınız!

Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in Lyon'dan ayrılma sebebinin, uyarılara rağmen devamlı olarak soyunma odasında gaz çıkarması olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:43:00 -
Eski Beşiktaşlı Marcelo'nun kovulma sebebini duyunca şok şaşıracaksınız!

Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in Lyon'dan ayrılma sebebinin, uyarılara rağmen devamlı olarak soyunma odasında gaz çıkarması olduğu öğrenildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo Guedes hakkında, Fransız basını ilginç bir iddiada bulundu.

Ülkenin önde gelen gazetesi L'Equipe, tecrübeli oyuncunun Lyon'da kadro dışı kalma sebebinin kötü performans değil osuruk olduğunu yazdı.

Devre arasında Bordeaux ile sözleşme imzalayan Marcelo'nun soyunma odasında sık sık gaz çıkardığı bu yüzden teknik direktör Peter Bosz ve sportif direktör Juninho ile sorun yaşadığı iddia edildi.

Marcelo sessiz kaldı

Kadro dışı kaldığı dönemde soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı konuya ilişkin "Bu haberler doğru değil." demişti.

Konunun detayları bugün ortaya çıkınca Marcelo'nun sessiz kalması ise dikkat çekti.

1.91'lik stoperin adı sezon başında Beşiktaş ile de anılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay