Eski Beşiktaşlı Marcelo'nun kovulma sebebini duyunca şok şaşıracaksınız!

Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in Lyon'dan ayrılma sebebinin, uyarılara rağmen devamlı olarak soyunma odasında gaz çıkarması olduğu öğrenildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo Guedes hakkında, Fransız basını ilginç bir iddiada bulundu.

Ülkenin önde gelen gazetesi L'Equipe, tecrübeli oyuncunun Lyon'da kadro dışı kalma sebebinin kötü performans değil osuruk olduğunu yazdı.

Devre arasında Bordeaux ile sözleşme imzalayan Marcelo'nun soyunma odasında sık sık gaz çıkardığı bu yüzden teknik direktör Peter Bosz ve sportif direktör Juninho ile sorun yaşadığı iddia edildi.

Marcelo sessiz kaldı

Kadro dışı kaldığı dönemde soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı konuya ilişkin "Bu haberler doğru değil." demişti.

Konunun detayları bugün ortaya çıkınca Marcelo'nun sessiz kalması ise dikkat çekti.

1.91'lik stoperin adı sezon başında Beşiktaş ile de anılmıştı.