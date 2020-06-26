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Spor

Eski Beşiktaşlı futbolcu Pancu, Rapid Bükreş'in başkanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:45:06 -
Eski Beşiktaşlı futbolcu Pancu, Rapid Bükreş'in başkanı oldu

ANKARA (AA) - Bir dönem Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Daniel Gabriel Pancu, Romanya 2. Ligi takımlarından Rapid Bükreş'in başkanı oldu.

Eski Rumen milli oyuncu Pancu, aktif kariyerinin büyük bölümünde forma giydiği ve 2018'in ekim ayından 2020'nin mart ayına kadar teknik direktörlüğünü üstlendiği kulübün başkanlığını da yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkanlık görevini, Ovidiu Burca'dan sonra Pancu üstlenecek.

42 yaşındaki Pancu, 2002'den 2006'ya kadar oynadığı Beşiktaş'ın 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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