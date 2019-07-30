Eski belediye başkanından şok iddia! "CHP’li belediyeler terör örgütleri tarafından tehdit ediliyor"

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, CHP’li belediyelerde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Ben 12 günlük evli olduğum süreçte bizi işten atmışlardı”

CHP’li belediyelerden üst üste gelen torpil haberleriyle ilgili konuşan Cemal Toptancı, “CHP’liler insan kaynakları, istihdam ve kendi kitlesini koruma noktasında yapmış olduğu zulmü yaşayan bir kişiyim ben.1977’de Çalışma Bakanlığı’nda iş müfettişi yardımcısıydım. 1978 yılında Güneş Motel Hükümeti’nin Ecevit döneminde, ben 12 günlük evli olduğum süreçte 104 arkadaşımızla birlikte bizi kapıya bıraktılar. Bu nedenle CHP’nin kadrolaşma konusundaki tutumunu çok iyi anlıyorum.” şeklinde konuştu.

“FETÖ ve PKK’nın vesayetinde siyaset yapıyorlar”

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cemal Toptancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de terör örgütlerinin dizayn ettiği, terör örgütlerinin vesayetinde olan bir muhalefetle biz bugün karşı karşıyayız.Türkiye ana muhalefet partisi ve onunla birlikte hareket eden diğer siyasi partiler, FETÖ ve PKK’nın vesayetinde siyaset yapıyorlar.”

“CHP ve HDP’li belediyeler, PKK’nın dağ kadrosuna yer açıyorlar”

Yerel seçimlerde PKK/HDP/CHP/İYİ Parti ittifakının boşuna yapılmadığına dikkat çeken Cemal Toptancı, “CHP’li ve HDP’li beledeyeler, bugün PKK’nın dağ kadrolarına ve FETÖ’nün militanlarına kadrolar açıyorlar. İttifak yapmalarının en önemli amacı zaten buydu. CHP’li belediyelerin, on binlerce Müslümanı kapıda bırakmalarının tek sebebi terör örgütü yandaşlarına istihdam sağlamaktır.” dedi.

“Terör örgütleri CHP’li belediye başkanlarını tehdit ediyor”

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, sözlerini şöyle tamamladı:

“İstanbul’da Küçükçekmece ve Esenyurt’un AK Parti’den CHP’ye geçmesinin nedeni PKK’nın siyasi uzantısı HDP’dir. Bu iki CHP’li belediye seçimin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen iş yapamadılar, hiçbir hizmetleri yok şuan. Bu iki belediye, personel atamalarıyla, personel işten çıkarmalarıyla meşguller. PKK, DHKP/C, TİKKO ve MLKP terör örgütünün İstanbul’daki militanları Küçükçekmece ve Esenyurt’un CHP’li belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. Bu terör örgütleri, ‘Bizim adamlarımızı belediyeye yerleştireceksiniz’ diyerek başkanları tehdit ederek iş yaptırmıyorlar. PKK’lı Cemil Bayık, CHP’’ye ‘İstanbul’u, Ankara’yı bizim sayemizde aldınız. Esasında kazanan biziz.’ tehdidinde bulunmuştu. İşte Bayık’ın tehditi bugün İstanbul’daki CHP’li belediyelerde örgüt militanları tarafından sürdürülüyor.”