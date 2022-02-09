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Siyaset Eski Belediye Başkanı Halil Yaralı toprağa verildi
Siyaset

Eski Belediye Başkanı Halil Yaralı toprağa verildi

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saruhanlı eski belediye başkanlarından Halil Yaralı, toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 16:12:00 -
Eski Belediye Başkanı Halil Yaralı toprağa verildi

Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde 74 yaşında vefat eden Saruhanlı eski belediye başkanlarından Halil Yaralı'nın cenazesi toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde dün vefat eden Yaralı'nın cenazesi Saruhanlı Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından merkez mezarlığında toprağa verildi. Yaralı'nın cenaze törenine, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

İki dönem belediye başkanlığı yaptı

Evli ve 2 çocuk babası olan Yaralı, 1984 ile 1994 yılları arasında Saruhanlı'da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı.

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