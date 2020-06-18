Eski başyaver Yazıcı'nın yeniden yargılanmasına devam edildi

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yazıcı ile eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak başka bir suçtan tutuklu olan eski kara yaveri yarbay Mete Semercioğlu, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Yazıcı'yı tanıdığını ve 15 Temmuz'dan önce başyaverlik binasına birlikte gittiklerini belirten Semercioğlu, "Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı yeri biliyordu." dedi.

Sanığın kendisine "Marmaris'e kulaklarında rahatsızlık olduğu için araçla gideceğini" söylediğini anlatan Semercioğlu, Yazıcı'nın darbe teşebbüsü hakkında kendileriyle bir şey paylaşmadığını iddia etti.

- Eski tümamiral Yaycı duruşmada dinlensin talebi

Söz verilen Yazıcı ise yeni iddiaları içeren 150 sayfalık bir ek dilekçenin mahkemeye sunulması üzerine savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Sanık Yazıcı'nın avukatı Hakan Tunçkol da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının eski Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ve iki tanığın daha duruşmada dinlenmesini istedi.

Sanık Cenk Bahadır Avcı ise Yazıcı ile kendisinin yargılama konularının farklı olduğunu öne sürdü. Yazıcı'nın yargılamasının uzun sürebileceğini savunan Avcı, dosyasının ayrılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının taleplerini reddetti.

Heyet, suikast davasında hakkında beraat kararı verilen sanık eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın ise dosyasının ayrılarak, Ankara'da yargılamasının devam ettiği dosyaya gönderilmesine hükmetti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

- Suikast davası



FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle çatışan bu kişiler, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit etmişti. 10 kişinin yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.



Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeciler İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlarda bu kişilerden 36'sı yakalanmış, eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise bulunamamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz ve Muharebe Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan suikast timi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları hukuka uygun bulmuştu.



Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.



Yeniden yargılanan sanıklardan sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, karara bağlanan Genelkurmay "çatı" davasında "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Akıncı Üssü davasında yargılaması devam ederken tutuklu bulunan Cenk Bahadır Avcı da suikast timi davasında müebbet hapis cezası almıştı.