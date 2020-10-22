Eski Başyaver Yazıcı'nın suikast suçuna "asli fail" olarak iştirak etmesi gerekçeli kararda

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen cezanın gerekçeli kararında, sanığın eylemin başarıyla tamamlanması bakımından etkin rol aldığı ve böylece Cumhurbaşkanı'na suikast suçuna asli fail olarak iştirak ettiği vurgulandı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski başyaver Ali Yazıcı'ya verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı.



Sanığa yöneltilen suçlamalar, savunmalar ve diğer ayrıntıların detaylarıyla yer aldığı kararda, Yazıcı'nın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği ancak mahkemece yapılan değerlendirmede sanığın, Cumhurbaşkanı başyaveri olmasına rağmen, böylesine önemli gelişmelerin yaşandığı gece boyunca Cumhurbaşkanı ile hiçbir şekilde temas kurup emir ve talimatlarını isteme gereği duymadığı, darbeci askerlerle eylem ve fikir birlikteliği içerisinde olduğu kaydedildi.

Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelindeki darbe kalkışması kapsamında, Cumhurbaşkanı'na suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan ve başyaver olan sanığın, fiilin başarıyla tamamlanması bakımından yapılan iş bölümü doğrultusunda, Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yeri kesin biçimde tespit edip, Ankara'dan aracı ile yola çıkarak, suikast eylemini gerçekleştirecek timin hareket noktası olan İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne gelip bu bilgiyi time ulaştırdığı ve timin bu bilgi doğrultusunda eylem planını değiştirdiği, bu şekilde eylemin başarıya ulaşması bakımından etkin rol aldığı ve böylece Cumhurbaşkanı'na suikast suçuna asli fail olarak iştirak ettiği anlaşılmıştır. Sanık Ali Yazıcı'nın üzerine atılı bulunan 'Cumhurbaşkanına suikast' suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

- Suikast davası

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle çatışan bu kişiler, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit etmişti. 10 kişinin yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.

Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeciler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlarda bu kişilerden 36'sı yakalanmış, eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise bulunamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz ve Muharebe Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan suikast timi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yeniden yargılanan sanıklardan sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, karara bağlanan Genelkurmay "çatı" davasında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Akıncı Üssü davasında yargılaması devam ederken, tutuklu bulunan Cenk Bahadır Avcı da suikast timi davasında müebbet hapis cezası almıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski başyaver Ali Yazıcı'ya 17 Temmuz'da, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.









