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Siyaset Eski Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu'nu fena bombaladı
Siyaset

Eski Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu'nu fena bombaladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde bir süre başdanışmanı olan Abdülkadir Özkan o dönem yaşananları özetleyen bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 18:08:00 -
Eski Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu'nu fena bombaladı

 yeniakit  Ankara 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde bir süre başdanışmanı olan Abdülkadir Özkan o dönem yaşananları özetleyen bir açıklamada bulundu.

2016 yılında AK Parti'den ve Başbakanlıktan istifa ederken; "Benden Ak Parti aleyhine tek cümle duymayacaksınız" diyen ancak sözünde durmayan Ahmet Davutoğlu'na eski başdanışmanı da tepki gösterdi.

"Önce ahlaklı olmak lazım"

Abdülkadir Özkan'ın paylaşımı şöyle:

"İlk günden son ana kadar CB Erdoğan'ı "oyun dışı bırakmak" için kimlerle iş tuttuğunuzu dürüstçe açıklasanız ya topluma! Erdoğan'ı pasifize etmek için CHP ile pazarlık yapmaya sizi teşvik edenleri de anlatsanız ya millete! Siyasi ahlaktan bahsetmek için önce ahlaklı olmak lazım!"

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