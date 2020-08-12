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Aktüel

Eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:22:56 -
Eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti

İSTANBUL (AA) - Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın amcası Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti.

Fatih'teki evinde yaşlılıktan kaynaklı sebeplerle 92 yaşında vefat eden Erbakan'ın cenazesinin yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Merkez Efendi'deki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

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