Eski Başbakan Navaz Şerif’in kızına gözaltı Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz Şerif yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz Şerif yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in kızı Pakistan Müslüman Birliği Partisi Lideri Meryem Navaz Şerif, yolsuzlukla mücadele eden federal kurum Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından gözaltına alındı. Hükümetin ekonomi politikalarını yetersiz bulan ve protesto eylemlerine katılan Meryem Navaz Şerif, Lahor’da bulunan Kot Lakhpat Hapishanesi’nde babasını ziyarete giderken gözaltına alındı. NBA, gözaltının Chaudhry Sugar Mills (CSM) adlı şeker fabrikasıyla bağlantılı olarak yapıldığını duyurdu. Meryem Navaz Şerif, şeker fabrikaları davasında mahkemeye mazeret sunarak gitmediği ancak cezaevindeki babasını ziyarete gittiği esnada gözaltına alındığı açıklandı. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Meryem Navaz’ın yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Fabrikanın ortağı olan Meryem Navaz’ın fabrika üzerinden milyarlarca Pakistan rupisi değerinde şüpheli işlem yaptığı iddia ediliyor.

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