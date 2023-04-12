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Yaşam Eski bankacı 127 bin lira dolandırıldı
Yaşam

Eski bankacı 127 bin lira dolandırıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 11:05:00 -
Eski bankacı 127 bin lira dolandırıldı

Banka emeklisi kadın, 'Bankadan arıyoruz' diyenlere inandı 127 bir lirasından oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir banka emeklisi kadın telefonla 127 bin lira dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kredi kartından kesilen parayı geri almak için bankayı arayan banka emeklisi S.P., kesilen paranın geri yatırılmasını istedi. Devam eden bu süreçte bir kamu bankasından aradığını söyleyen bir kadın, S.P.'ye sizden daha önceden de hesabınızdan para kesildiğini ve hepsinin geri ödenmesi için formaliteden kredi çekilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine S.P., kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kadının yönlendirmesi ile mobil bankacılık üzerinden çektiği 127 bin lira krediyi, yine dolandırıcının yönlendirmesi ile 'Ömer Kaymaz' isimli bir şahsın hesabına havale etti. Bu çekilen kredilerin geri ödeneceğini söyleyen dolandırıcı, S.P.'ye bir başka banka hesabından da 127 bin lira daha kredi çektirip yine Ömer Kaymaz isimli şahsın banka hesabına havale ettirdi. Dolandırıldığını anlayan kadın, bankayı arayarak ikinci gönderdiği 127 bin liraya bloke koydurduktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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