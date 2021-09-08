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Gündem Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti
Gündem

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 14:34:00 -
Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur yaşamını yitirdi. Uğur, uzun süredir beyin tümörü ile mücadele ediyordu.

Uğur'un Twitter hesabından, "Babamız Ahmet Edip Uğur Hakk'a yürüdü. 9 Eylül Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nden öğle namazı müteakip Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.

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