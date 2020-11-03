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Aktüel Eski bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu vefat etti
Aktüel

Eski bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:59:08 -
Eski bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu vefat etti

İSTANBUL (AA) - Eski bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun babası olan ve bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ahmet Samsunlu'nun cenazesi, yarın Çorum Merkez Ulu Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

- Öz geçmişi

Prof. Dr. Samsunlu,1937 yılında Çorum'da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı.

Ahmet Samsunlu, 44. hükümet döneminde İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.




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