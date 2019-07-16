Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'

AK Parti'nin kurucularından, 17 yıllık iktidar döneminde birçok bakanlık görevi yapan Faruk Çelik, FETÖ'nün bir dönem kendisiyle uğraştını söyledi.

Superhaber'in haberine göre, eski Bakan Faruk Çelik, Bursa'da uğradığı silahlı saldırının arkasında FETÖ olduğunu belirtti.

"Bu gece Faruk Çelik’i indireceğiz diye mesajlar geliyor"

Faruk Çelik, darbe gecesi kendisinin öldürüleceğine dair mesajlar aldığını belirterek, "Bursa’da FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydim. Birincisi Urfa’ya gönderilmemdir. Urfa’ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Cumhurbaşkanımız görevlendirdi ama Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporlardır. Hiç beklemediğim bir pazar günü aldım çantamı gittim. Gittikten 1 ay sonra o istihbarat müdürü Urfa’ya tayin oldu. Şu anda kaçak. 1 yıl sonra da Bursa’da vurulmamda asayiş müdürü olan vatandaş, aynı ekip tarafından Urfa Emniyet Müdürü yapıldı. Yani Bursa’da yapılanmanın karşısına engel görüldük, onun için Bursa’dan gitmemiz gerekiyor idi. 15 Temmuz'daki yargılamalarda Bursa'daki üst düzey bütün bürokratlar cezaevinde idi. Bursa’da rahatça at koşturabilmeleri için benim Bursa’dan gitmem gerekiyordu. Gittim ama yalnız bırakılmadım peşime istihbaratçısı da geldi. Ve Urfa’da başarısız olacağımı düşündüler, Urfa’dan başarıyla dönüp geldim, geldiğimin gecesi evde henüz yatmadan ağabeyimi cezaevine attılar. Attıranları da biliyorum, suç ortaklarını da biliyorum. Bursaspor davasında hiç ilgisi olmayan ağabeyimi cezaevine kumpasla attılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelmeden benimle uğraşmaları vardı. Polatlı'nın uzağındaki gözlü çiftliğinde hasat bayramı yaparken, 15 temmuz gecesi saat 21:00’da oradan çıktık, 22:30’ta Ankara’ya girdik, ateş hattına girmiş olduk, hiç bir yere gidemedik, meclise giden yol kapalı, AOÇ’de bombalar, külliyenin önünde çatışma var, WhatsApp’a düştü, bu gece Faruk Çelik’i indireceğiz diye mesajlar geliyor. O gece yaşadıklarımızı Allah bilir gece 02:30’da Habertürk'e bağlandık. FETÖ olayı toplumun bütün kesimlerine sirayet etmiş bir olaydır. Çünkü 1978'den beri her iktidar döneminde bir şekilde yol bulmuşlar ve girmişler, kaynağını ve meşruiyeti nereden aldıklarını gördük. Türkiye’de hepimiz bunların okullaşma hallerine iyi niyetle baktık. Refah Partisi çizgisinden gelenlerin bir muhabbetinin olmadığı kesindir. Fakat Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bir tasnif var; ibadet, ticaret, ihanet diye. İhanet edenlerle, ticarette bu terör örgütünün finansörlüğünü yapanı birbirinden ayırmazsanız... toplumdaki kargaşa da oradan geliyor. Rahmetli Erbakan hariç bütün siyasilerle iletişimleri vardı. Bu iletişimden dolayı insanların muhabbet duymaları gayet kolay oldu" dedi.