0553 313 94 23

Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'

Eski Devlet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım ve Orman Bakanı olarak birçok görev ifa eden Faruk Çelik, FETÖ'nün kendisine kumpas düzenlediğini açıkladı.

16 Temmuz 2019 Salı 18:05
Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'

AK Parti'nin kurucularından, 17 yıllık iktidar döneminde birçok bakanlık görevi yapan Faruk Çelik, FETÖ'nün bir dönem kendisiyle uğraştını söyledi.

Superhaber'in haberine göre, eski Bakan Faruk Çelik, Bursa'da uğradığı silahlı saldırının arkasında FETÖ olduğunu belirtti.

"Bu gece Faruk Çelik’i indireceğiz diye mesajlar geliyor"

Faruk Çelik,  darbe gecesi kendisinin öldürüleceğine dair mesajlar aldığını belirterek, "Bursa’da FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydim. Birincisi Urfa’ya gönderilmemdir. Urfa’ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Cumhurbaşkanımız görevlendirdi ama Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporlardır. Hiç beklemediğim bir pazar günü aldım çantamı gittim. Gittikten 1 ay sonra o istihbarat müdürü Urfa’ya tayin oldu. Şu anda kaçak. 1 yıl sonra da Bursa’da vurulmamda asayiş müdürü olan vatandaş, aynı ekip tarafından Urfa Emniyet Müdürü yapıldı. Yani Bursa’da yapılanmanın karşısına engel görüldük, onun için Bursa’dan gitmemiz gerekiyor idi. 15 Temmuz'daki yargılamalarda Bursa'daki üst düzey bütün bürokratlar cezaevinde idi. Bursa’da rahatça at koşturabilmeleri için benim Bursa’dan gitmem gerekiyordu. Gittim ama yalnız bırakılmadım peşime istihbaratçısı da geldi. Ve Urfa’da başarısız olacağımı düşündüler, Urfa’dan başarıyla dönüp geldim, geldiğimin gecesi evde henüz yatmadan ağabeyimi cezaevine attılar. Attıranları da biliyorum, suç ortaklarını da biliyorum. Bursaspor davasında hiç ilgisi olmayan ağabeyimi cezaevine kumpasla attılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelmeden benimle uğraşmaları vardı. Polatlı'nın uzağındaki gözlü çiftliğinde hasat bayramı yaparken, 15 temmuz gecesi saat 21:00’da oradan çıktık, 22:30’ta Ankara’ya girdik, ateş hattına girmiş olduk, hiç bir yere gidemedik, meclise giden yol kapalı, AOÇ’de bombalar, külliyenin önünde çatışma var, WhatsApp’a düştü, bu gece Faruk Çelik’i indireceğiz diye mesajlar geliyor. O gece yaşadıklarımızı Allah bilir gece 02:30’da Habertürk'e bağlandık. FETÖ olayı toplumun bütün kesimlerine sirayet etmiş bir olaydır. Çünkü 1978'den beri her iktidar döneminde bir şekilde yol bulmuşlar ve girmişler, kaynağını ve meşruiyeti nereden aldıklarını gördük. Türkiye’de hepimiz bunların okullaşma hallerine iyi niyetle baktık. Refah Partisi çizgisinden gelenlerin bir muhabbetinin olmadığı kesindir. Fakat Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bir tasnif var; ibadet, ticaret, ihanet diye. İhanet edenlerle, ticarette bu terör örgütünün finansörlüğünü yapanı birbirinden ayırmazsanız... toplumdaki kargaşa da oradan geliyor. Rahmetli Erbakan hariç bütün siyasilerle iletişimleri vardı. Bu iletişimden dolayı insanların muhabbet duymaları gayet kolay oldu" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:05
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Faruk Çelik
  4. AK Parti
  5. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rumların ret yanıtına KKTC’den net cevap
    1. Rumların ret yanıtına KKTC’den net..
    2. Başkentte gıda zehirlenmesi
    3. TOKİ Sivas 762 konut başvuru şartları..
    4. Nüfustan afişli bilgilendirme
    5. Hakem ve gözlemci klasmanları..
    6. Kaymakam Yıldırım: “Suçla mücadele tüm..
    7. Tuğgeneral Topaloğlu: "TSK, FETÖ’den..
    8. Malatya esnafında ‘Vitrin’ yarışması..
    9. Çarşamba Cezaevinde 15 Temmuz..
    10. Tarsus'ta sürüye yıldırım düştü; 25..
    11. Bodrum’daki orman yangını söndürüldü
    12. Akıncı'dan hidrokarbon önerisini..
    13. Saadet Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'na..
    14. GSO-MEM model olacak
    15. Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı!..
    16. Hamas'ın Rusya'daki temasları
    17. Trump, Google'ı hain ilan etti
    18. Kırgızistan'da "15 Temmuz Hain Darbe..
    19. Başkent’te 4 çocuk zehirlendi
    20. Piyasalarda gün sonu
    21. Elif Şafak'tan Türkiye'yi karalama..
    22. Polisi şehit eden sanığa..
    23. Hastanede yangın çıktı, binada bulunan..
    24. TBMM heyeti Azerbaycan'daki iş..
    25. İntihara kalkışan şahsı arkadaşları..
    26. Dehşet saçan damat tutuklandı
    27. Aliağa’nın yarı olimpik yüzme havuzu..
    28. Borsa günü yükselişle tamamladı
    29. CerModern'de yaz boyunca tiyatro..
    30. Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Mehmet Şimşek yeni parti konusunda kararını verdi
    Mehmet Şimşek yeni parti konusunda kararını verdi