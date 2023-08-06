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Siyaset Eski bakan yeni parti kurdu! İşte ismi...
Siyaset

Eski bakan yeni parti kurdu! İşte ismi...

Yeniakit Publisher
2023-08-06 20:52:00 -
Eski bakan yeni parti kurdu! İşte ismi...

Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek yeni bir parti kurdu. Partinin ismi ise ATA Parti oldu.

ATA Parti, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu.

Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

Namık Kemal Zeybek kimdir?

Namık Kemal Zeybek, 1944 yılında Bayburt'un Kitre köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Çayeli, Pazaryeri, Şiran, Ilgaz, Tortum, Kahta ile Keles gibi çeşitli bölgelerde kaymakamlık yaptı. 1977'de de Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nda müsteşar olarak çalıştı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da tutuklanarak Mamak Cezaevi'ne gönderildi. Tahliye olduktan sonra 1983-1987 yılları arasında Doğan Haber Ajansı'nda 4 yıl koordinatörlük görevinde bulundu.
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1987 senesinde yapılan genel seçimlerde de Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1989 yılında da Türkiye'nin ilk kültür bakanı olarak iş başına geldi. Ayrıca Süleyman Demirel’in başbakanlığı döneminde de danışman olarak hizmetlerde bulundu. 1995 genel seçimlerinde de Doğru Yol Partisi'nden yeniden İstanbul milletvekili seçildi. Bunun yanında 1997 yılına kadar da Türkiye Cumhuriyeti Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

1993- 2006 yılları arasında da Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanlığı yapan Zeybek, 2007 senesinde Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. Fakat aynı yıl içinde partiden ayrıldı. 2010 yılında da Demokrat Parti'ye üye oldu. 15 Ocak 2011 tarihinde de DP'nin genel başkanlık makamına getirildi. 1 yıl boyunca da bu vazifesini sürdürdü.

 

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