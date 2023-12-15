Eski Bakan Yaşar Okuyan entübe edildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınıp entübe edildi.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı. Okuyan’ın kızı Ülkü Okuyan yaptığı açıklamada babasının durumunun kritik olduğunu duyurdu.
Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız" açıklamasını yaptı.
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