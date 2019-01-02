Eski bakan İYİ Parti'den aday gösteriliyor!

CHP ile İYİ Parti’nin ittifak kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aday gösterileceği iddia edildi.

Şahin’in İYİ Parti’nin adayı olabileceği ve söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi halinde CHP’nin de Şahin'e destek vereceği belirtildi.

"Ordu’dan İYİ Parti adayı olarak göreceğiz”

Öte yandan TV5 ekranlarında yayınlanan ‘Kulis Ankara’ programına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat da söz konusu iddiayı dile getirdi. Kulat, konuya ilişkin olarak, “Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i büyük bir ihtimalle Ordu’dan İYİ Parti adayı olarak göreceğiz” dedi.

İdris Naim Şahin, AK Parti Milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Milligazete