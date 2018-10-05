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Eski bakan hastaneye kaldırıldı

Eski bakanlardan Ali Topuz, Edirne 6. Kitap Fuarı'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 20:16
Eski bakan hastaneye kaldırıldı

Eski bakanlardan Ali Topuz, Edirne 6. Kitap Fuarı'nda rahatsızlandı. Topuz, Edirne Belediyesi'nce bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuara onur konuğu olarak katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın ardından kürsüye gelen Topuz, konuşması sonrasında fenalaştı. Kravatı çıkarılan ve su verilen Topuz'un kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansta bir süre müdahale edilen Topuz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Topuz'un kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğünü belirtti. Topuz'un fuardaki konuşmasını uzun tuttuğunu ve ayakta kaldığını belirten Gürkan, "Kendisi diyetteymiş, Edirne ciğeriyle bugün biraz diyeti bozdu. Kontrol amacıyla fakülteye götürüldü ben de birazdan gideceğim." dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş da Topuz'un anjiyo hikayesi olması nedeniyle kardiyak bir sorun olup olmadığının belirlenmesi için EKG'sinin çekildiğini ve sonuçların iyi olduğunu belirtti.

Senkop denilen baygınlık halinin yorgunluğa ve açlığa bağlı olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Taş, sağlık durumu iyi olan Topuz'un incelemelerin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:16
  1. Edirne
  2. Ali Topuz

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