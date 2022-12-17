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Ekonomi Eski bakan duyurdu: Asgari ücret Mart'ta o rakam olacak
Ekonomi

Eski bakan duyurdu: Asgari ücret Mart'ta o rakam olacak

Eski Devlet Bakanı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi, asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 16:25:00 -
Eski bakan duyurdu: Asgari ücret Mart'ta o rakam olacak

Türkiye ekonomisi 2023 yılına seçim ekonomisi, enflasyonla mücadele, asgari ücret zammı ve EYT beklentileri ile giriyor. Eski Devlet Bakanı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi 2023'te dünya ve Türkiye ekonomisini bekleyen gelişmeleri değerlendirdi.

Prof. Dr. Işın Çelebi, seçim ekonomisi sürecinin başladığına dikkat çekerek, “Bütçe politikaları da tamamen seçim ekonomisine yönelik çalışacak. Ocakta asgari ücret artışı olacak. 8.000 – 8.500 TL'ye gelecek. Ben, seçim öncesi martta da tekrar bir asgari ücret artışı olacağını ve maaşların 10.000 TL'ye yükseltileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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