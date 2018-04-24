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Eski Aydın Emniyet Müdürü Temel, FETÖ'den tutuklandı

Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında eski Aydın İl Emniyet Müdürü Temel'in de bulunduğu 4'ü tutuklandı.

24 Nisan 2018 Salı 19:08
Eski Aydın Emniyet Müdürü Temel, FETÖ'den tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel'in de bulunduğu 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da 14 Nisan'da, FETÖ'nün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 19:08
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Aydın
  3. Ahmet Turan
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı

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