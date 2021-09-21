Eski askerden dönemin başkanı Bush’a tepki: Yalanların yüzünden 1 milyon Iraklı öldü

Irak'ta savaşan eski ABD askeri Michael (Mike) Prysner, 2001-2009 döneminde ABD Başkanı olan George Bush'un Beverly Hills'te yaptığı konuşmayı protesto ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bay Bush, söylediğin yalanlar nedeniyle 1 milyon Iraklının ölümünden sorumlusun, ne zaman bunun için özür dileyeceksin? Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu, 11 Eylül saldırılarıyla ilişkili olduğu ve tehdit olduğuna dair yalan söyledin. 2003'te beni (asker olarak) Irak'a gönderdin. Arkadaşlarım orada öldü. Hepsi senin yalanların yüzünden. Pişmanlık ifade et ve özür dile."

Michael Prysner konuşması nedeniyle sert bir müdahaleyle karşılaştı ve dışarı çıkarıldı. Prysner dışarıda eylemine ve savaş karşıtı çalışmalarına dair bilgi verdi.

ABD 2003'te Irak'ı kitle imha silahına sahip olduğu, 11 Eylül saldırılarının organizesinde yer aldığına dair suçlamaları gerekçe göstererek işgal etmişti. Irak yönetimi bu iki iddiayı da yalanlamıştı. Fakat bu iki suçlamaya dair de bir delil sunulmamış, işgalin ardından Irak'ta herhangi bir kitle imha silahı bulunamamıştı.

20 yaşında Irak işgaline katıldı

2001'de 18 yaşında ABD askeri olan Michael Prysner 2003'te 20 yaşındayken Irak'ın işgaline katılan ABD'li askerlerden biriydi. Savaş esnasında Irak'ın işgalinin haksız olduğuna, ABD'nin Iraklılara zulmettiğine karar veren Prysner istifasını istemiş ve 2005'te ordudan ayrılmıştı.

ABD'ye dönen Prysner bu tarihten itibaren ülkesinin Irak ve Afganistan başta olmak üzere diğer coğrafyalara açtığı savaş ve giriştiği işgallerin sona erdirilmesi için çeşitli çalışmalarda bulunuyor.

2008'de savaş karşıtı olan eski ABD'li askerlerle beraber daha organize çalışmalara girişen Prysner ünlü "Our Real Enemies" (Bizim Gerçek Düşmanlarımız) isimli konuşmasını yaptı.

Bu konuşmada ABD halkının gerçek düşmanının ABD yönetiminin işaret ettikleri değil ABD yönetiminin kendisi olduğunu belirtti.

Savaş karşıtı yayıncılık işlerinde bulunan Michael Prysner katıldığı bir protesto nedeniyle Kasım 2011'de Los Angeles'ta kısa bir süre tutuklu kaldı.





