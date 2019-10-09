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Eski ANAP ilçe başkanı pompalı tüfekle intihar etti

Gaziantep'te eski ANAP ilçe başkanı İbrahim K. pompalı tüfekle intihar etti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:38
Eski ANAP ilçe başkanı pompalı tüfekle intihar etti

Eski ANAP İlçe Başkanı ve iş adamı İbrahim K.'nın eve gecikmesi üzerine telefonla babasını arayan oğlu H.İ.K., cevap alamayınca fabrikaya gittiğinde babasının bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu gördü.

Odadan ses gelmeyince çalışanların da yardımıyla kapıyı açan H.İ.K., babasını kanlar içerisinde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İbrahim K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 çocuk babası iş adamı İbrahim K.'nın cenazesi olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ön incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sır intihara ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:38
  1. ANAP ilçe başkanı

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