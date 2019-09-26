Eski AK Partili vekilden 'Babacan' iddialarına cevap

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AK Parti’den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimlerde, AK Parti ile yollarını ayırmaya başladı.

Benim partim AK Parti’dir

Babacan’ın kuracağı partide adı geçen ve AK Parti’de istifa edeceği öne sürülen AK Parti 22 ve 23.dönem Zonguldak milletvekili Fazlı Erdoğan, yeni parti iddialarını yalanladı. Erdoğan, “Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile hiçbir temasım olmadı. Şunu açıkça söylüyorum; Benim liderim Erdoğan’dır, partim AK Parti’dir. Ben Reisimle, Cumhurbaşkanımla beraberim” dedi.