Eski AK Partili isim: Ali Babacan tweet atacak ve...

AK Parti’nin kurucularından eski bakan Ali Babacan’ın ekibinde yer alan bir siyasetçi, kasım sonu, aralık başı gibi partinin kurulacağını söyledi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan siyasetçinin geçmişte AK Parti içinde de önemli görev aldığı belirtildi.

Temmuz başında AK Parti’ye istifasını sunan Babacan, bundan bir ay sonra yazılı açıklama yaparak, arkadaşları ile birlikte parti kurma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.

Babacan’ın ekibinde yer alan siyasetçi, partinin kuruluşu için, “2019 bitmeden bu işin ete kemiğe bürünmesi, partinin tüzel kişilik kazandırılması isteniyor” dedi.

Twitter hesabını aktifleştirecek

Babacan’ın 10-15 gün içinde ise yeni partinin kuruluş ve ilkeleri konusunda bilgi vermek üzere kamuoyu önüne çıkarak açıklama yapmayı planladığı, 20 Haziran 2015’ten beri kullanmadığı Twitter hesabını aktifleştirerek, parti çalışmalarıyla ilgili mesajlarını paylaşacağı belirtildi.

‘Babacan hareketi’nin şu anda insan kaynağı oluşturma aşamasında olduğunu belirten siyasetçi, bir sonraki aşamada parti programını oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Henüz parti isminin ve ambleminin netleşmediğini belirten siyasetçiye göre şu anda erken seçim olasılığı görülmediği için partinin kuruluşunun ‘aceleye getirilmemesi’ kararlaştırıldı.