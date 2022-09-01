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Gündem Eski AK Partili Abdullah Gül'e bakın nereden çaktı
Gündem

Eski AK Partili Abdullah Gül'e bakın nereden çaktı

Son zamanlarda kaçtığı yurt dışından AK Parti’ye iftiralar atmakla meşgul olan eski AK Partili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanlığı süresince milli bayramlara katılmadığı ve Anıtkabir'i ziyaret etmediği iddialarını yalanlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çaktı. Çömez, Gül'ün 'Kurtuluş Savaşı' ifadesini müzelerin isminden bile çıkardığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 16:44:00 -
Eski AK Partili Abdullah Gül'e bakın nereden çaktı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007 ile 28 Ağustos 2014 arasında bulunduğu Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında "milli bayramlara katılmadığı, Anıtkabir'i ziyaret etmediği" iddialarını yalanlayan bir video çekti. Gül, paylaşıma ayrıca görev yaptığı sırada katıldığı milli bayram ve anma törenlerinin görsellerinin de yer aldığı Cumhurbaşkanlığı sitesinin linkini de ekleyerek "Cumhurbaşkanlığım döneminde katıldığım milli bayram ve anma törenlerinin görsellerine bu linkten ulaşabilirsiniz" dedi.

"Gül, 'Kurtuluş Savaşı' ifadesini kaldırdı

Gül'ün bu paylaşımına, son zamanlarda kaçtığı yurt dışından AK Parti’ye iftiralar atmakla meşgul olan eski AK Partili Turhan Çömez'den bir cevap geldi. Çömez, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Gül'ün görevi esnasında Bakanlar Kurulu kararı ve Gül'ün onayı ile 'Kurtuluş Savaşı' ifadesinin müzelerin isminden bile çıkarıldığını söyledi. Çömez, paylaşımına 'Aslında ben törenlere katılmıştım' demekle olmuyor, ruhunda yüreğinde olacak yurtseverlik' diyerek son verdi.

 

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