Eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun o skandal çıkışına Ahmet Hakan’dan bir tepki daha: Siyasi bilinç eksikliği var, dava şuuru nedir bilmiyor

Eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun, milletvekilliği için “Hayatımın en büyük hatasıydı” demesiyle ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan bir eleştiri daha geldi. Siyasi partilerin, sporda büyük başarılar elde etmiş popüler kişileri bünyelerine almak istediklerine dikkat çeken Hakan, “Bu işin çözümü şurada galiba: İster sporda büyük başarılara imza atsın ister başka alanların en popüler ismi olsun... Eğer siyasi bilinç eksikliği varsa... Eğer dava şuuru nedir bilmiyorsa... Eğer millete hizmet heyecanı duymuyorsa... Uzak duracaksın” dedi. Hakan, şunları kaydetti:

“Siyasi partiler, sporda büyük başarılar elde etmiş popüler kişileri bünyelerine almak istiyorlar.

Fakat bu çabalar, genellikle hayal kırıklığıyla son buluyor.

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Sonu epey tartışmalı ve itibarsız biçimde biten Gökhan Zan olayının dumanı tütmekte.

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Kenan Sofuoğlu’nun macerası, Gökhan Zan’ın macerası gibi akçeli ve itibarsız tartışmalarla bitmedi.

Onun macerası, siyasi bilinç noksanlığını zirveye taşıyarak bitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olanca iyi niyetiyle siyasete kazandırmak istediği bir isimdi Kenan Sofuoğlu.

Arzu edilen şuydu: “Saflarımızda çok sevilen, çok başarılı bir sporcu da olsun.”

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Ve fakat sonuçta ortaya, “ben hayatımı yaşayacaktım abi, beni istemediğim halde milletvekili yaptılar, hayatım kaydı” diyen biri çıktı.

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Bu işin çözümü şurada galiba:

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İster sporda büyük başarılara imza atsın ister başka alanların en popüler ismi olsun...

Eğer siyasi bilinç eksikliği varsa... Eğer dava şuuru nedir bilmiyorsa... Eğer millete hizmet heyecanı duymuyorsa...

Uzak duracaksın.”