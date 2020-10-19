  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:48:20 -
Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Halen Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak görev yapan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Erdem ile avukatları katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Alikanoğlu, bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in, yargısal faaliyetleri nedeniyle mazeret dilekçesi gönderdiğini belirtti.

Söz verilen sanık Birol Erdem, duruşmalarda delillerini sunduğunu, yapıya karşı yürüttüğü faaliyetleri anlattığını söyledi. Duruşmada dinlenmesini istediği kişilerin olayların yakın tanığı olduğunu ifade eden Erdem, heyetin uygun göreceği kişilerin çağrılıp dinlenmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil ve Danıştay Üyesi Mustafa Gökçek'in de arasında bulunduğu tanıkların dinlenilmesi taleplerini reddetti.

Duruşma 23 Kasım'a ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı
Siyaset

'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını değerlendirdi.
Birleşmiş Milletler duyurdu! Libya'da kritik gelişme
Dünya

Birleşmiş Milletler duyurdu! Libya'da kritik gelişme

Birleşmiş Milletler'in Libya temsilciliği, Libya'da tarafların 5+5 askeri komite görüşmelerinin Cenevre'de başladığını duyurdu. ..
Bekir Çoşkun'un o yazısı unutulmadı!
Gündem

Bekir Çoşkun'un o yazısı unutulmadı!

Hayatını kaybeden yazar Bekir Çoşkun 29 Nisan 2012 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generallere "köpek" benzetmesi ya..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay