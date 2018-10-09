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ESK ve AOÇ indirimli ürünlerini açıkladı

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında birçok kuruluş ürünlerinde indirim uygulayacağını açıkladı. Program kapsamında Et ve Süt Kurumu ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün ürünlerinin fiyatları belli oldu.

09 Ekim 2018 Salı 16:46
ESK ve AOÇ indirimli ürünlerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda duyurulan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kampanyaya bakanlığa bağlı kuruluşlarla destek vereceklerini açıkladı.

ESK'nin mağazalarında satılan 10 üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulanacak. Buna göre, ısıl işlem görmüş acılı ve acısız sucukların kilogramı 34,65 liradan, "Türk Sucuk" ürününün kilogramı 38,70 liradan, sosis 28,50 liradan, fıstıklı salam 29,25 liradan, Macar salam 28,35 liradan satılacak. 

 Ayrıca tüketiciler ESK'nin "Yozgat kavurma" ve "Sığır EBK kavurma" ürünlerini kilogramı 36,45 liradan, "Sığır kıyma tipi kavurma"nın kilogramını 32,65 liradan ve "Bingöl kavurma"sını kilogramı 56,25 liradan alabilecek. 

AOÇ sütünün fiyatında yüzde 12,5 indirim

Öte yandan, AOÇ'nin günlük pastörize sütünün fabrika satış fiyatı da litre başına 3,15 liradan yüzde 12,5 indirimle 2,80 liraya geriledi. 

Kurumun geri dönüşümsüz şişe sütü 3,60 liradan, 100 mililitrelik sade, kakaolu ve damla sakızlı dondurması 1,60 liradan satılacak. 

Keçi dondurması da 2 lira yerine 1,80 liradan satışa sunulacak. 

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de pirinç çeşitlerini yüzde 20-40 indirimle satmaya devam edecek. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:46
  1. Yozgat
  2. Bingöl
  3. enflasyonla mücadele
  4. Et ve Süt Kurumu
  5. Atatürk Orman Çiftliği
  6. enflasyon
  7. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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