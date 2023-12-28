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Ekonomi ESK harekete geçti! Et fiyatlarını frenleyecek hamle
Ekonomi

ESK harekete geçti! Et fiyatlarını frenleyecek hamle

Yeniakit Publisher
2023-12-28 07:28:00 -
ESK harekete geçti! Et fiyatlarını frenleyecek hamle

Et fiyatlarındaki artışa karşı ESK harekete geçti. Kurum, sığır satışı yapacağını açıkladı. Bu hamle sonrası kilogramı 300 TL'ye kadar çıkan karkas etin fiyatı 270 TL'ye geriledi.

Son iki haftadır kırmızı et sektöründe ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Et fiyatlarındaki bu harekete karşı hamle yapan Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kesimlik hayvan satışı yapacağını açıkladı.

Kurum, et fiyatlarında dengeleme oluşturmak için canlı kilosu 130 TL + KDV'den sığır satışı yapacak. Satışı yapılan sığırlar Derince-Bandırma Limanı'ndan teslim edilecek. Teslim edilen sığırların Et ve Süt Kurumu personeli gözetiminde 3 gün içinde kesimi yapılacak. Böylece et fiyatlarında olası dalgalanmanın önüne geçilirken, arz-talep dengesi de sağlanması hedefleniyor.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Peki ESK'nın bu hamlesi nasıl gelişti? Son iki haftadır karkas et fiyatında yukarı yönlü bir ivme başlamıştı. Özellikle son bir ay içinde yem fiyatlarının 4-5 kere zamlanması besicileri zor duruma düşürdü. Yem firmaları 18 Ekim'de yem fiyat listelerini güncellerken, 1 Aralık'ta yem fiyatlarına yeni bir zam daha yaptılar.

18 Ekim'de 347 TL olan besi yemi 1 Aralık'ta 371 TL'ye, 21 Aralık'ta ise 416 TL'ye yükseltti. Diğer yandan son 1.5 ay içinde saman fiyatında bir artış yaşanmazken, yonca ve slaj fiyatları da yükseldi. Yonca fiyatı bir buçuk ayda 7.25 liradan 8.5 liraya çıktı. Slaj fiyatı da 2 liradan 3.25 liraya yükseldi. Son bir ay içinde artan yem maliyetleri gerekçesiyle et üreticileri 230 TL olan karkas etin kilogram fiyatının artırılmasını talep etti.

ET TALEBİ ARTTI

Et sanayicileri tarafından kabul gören bu taleple birlikte karkas etin kilogram fiyatı geçen hafta 250 TL'ye çıkarıldı. ESK da arz-talep dengesini sağlamak için karkas et ithalatına devam etti. Ancak ithal edilen karkas et, yılbaşı tatili nedeniyle duraksadı. Türkiye'de de yılbaşı nedeniyle restoran ve otellerin et talebi arttı. Hal böyle olunca arz-talep arasındaki makas açılmaya başladı.

Bu durumun karşısında et üreticileri de karkas etin kilogram fiyatını piyasada 300 TL'ye kadar çıkardı. Hızla tırmanan fiyat karşısında ESK yine devreye girdi ve 130 TL + KDV'den sığır satışı kararı aldı. ESK'nın bu hamlesiyle, piyasaya et arzını artırarak fiyattaki artışın frenlenmesi hedefleniyor. Sektör temsilcileri açıklamanın ardından kesimi bekleten et üreticilerinin yeniden kesime başladığını, 300 TL'ye kadar çıkan karkas etin kilogram fiyatının 270 TL'ye kadar gerilediği bilgisini verdi.

TARIM BAKANLIĞI TOPLANTI YAPIYOR

Edinilen bilgilere göre kırmızı et piyasasında yaşanan bu harekete karşı Tarım Bakanlığı et sanayicilerini toplantıya çağırdı. 2 Ocak Salı günü bakanlıkta toplantı yapılacak. Sektör sorunları masaya yatırılıp, et üretiminin artırılması ve fiyatlarda dengelenmenin sağlanması için görüş alışverişinde bulunulacak.

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