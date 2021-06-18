Eşit ağırlıkta hangi meslekler var?
Üniversitede bölüm seçmek öğrencilerin hayatlarında aldığı en büyük kararlardan biridir. Bu nedenle meslek seçimi yaparken yetenek ve beceri gibi koşullar göz önünden bulundurulmalıdır. Eşit ağırlıkta bölümden meslek seçimi yapacak kişiler, eşit ağırlıkta bölümdeki meslekleri araştırıyor. Peki, Eşit ağırlıkta hangi meslekler var?
Öğrenciler bir yandan sınav heyecanı yaşarken bir yandan da YKS sınavından aldıkları puanlara göre meslek seçme telaşındalar. Eşit ağırlık alanında meslek seçimi yapacak öğrenciler, eşit ağırlıkta hangi mesleklerin bulunduğunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
Eşit ağırlıkta hangi meslekler var?
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Avrupa Birliği İlişkileri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Enerji Yönetimi
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Finans ve Bankacılık
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Girişimcilik
Grafik Tasarım
Gümrük İşletme (Yüksekokul)
Havacılık Yönetimi
Hukuk
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
İktisadi ve İdari Programlar
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme - Ekonomi
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lojistik (Yüksekokul)
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
Lojistik Yönetimi
Maliye
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Muhasebe (Yüksekokul)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Müzecilik
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
Pazarlama
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
PDR Rehberlik ve Danışmanlık
Rekreasyon
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
Sağlık Yönetimi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık (Yüksekokul)
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigorta ve Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği
Takı Tasarımı
Tapu Kadastro (Yüksekokul)
Tarım Ekonomisi
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Türk İslam Arkeolojisi
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilimleri Programı
Yönetim Bilişim Sistemleri