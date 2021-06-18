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Eğitim Eşit ağırlıkta hangi meslekler var?
Eğitim

Eşit ağırlıkta hangi meslekler var?

Üniversitede bölüm seçmek öğrencilerin hayatlarında aldığı en büyük kararlardan biridir. Bu nedenle meslek seçimi yaparken yetenek ve beceri gibi koşullar göz önünden bulundurulmalıdır. Eşit ağırlıkta bölümden meslek seçimi yapacak kişiler, eşit ağırlıkta bölümdeki meslekleri araştırıyor. Peki, Eşit ağırlıkta hangi meslekler var?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 16:13:00 -
Eşit ağırlıkta hangi meslekler var?

Öğrenciler bir yandan sınav heyecanı yaşarken bir yandan da YKS sınavından aldıkları puanlara göre meslek seçme telaşındalar. Eşit ağırlık alanında meslek seçimi yapacak öğrenciler, eşit ağırlıkta hangi mesleklerin bulunduğunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Eşit ağırlıkta hangi meslekler var?

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Finans ve Bankacılık

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

Havacılık Yönetimi

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme - Ekonomi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik (Yüksekokul)

Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe (Yüksekokul)

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

Pazarlama

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

PDR Rehberlik ve Danışmanlık

Rekreasyon

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık (Yüksekokul)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigorta ve Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği

Takı Tasarımı

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

Tarım Ekonomisi

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

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