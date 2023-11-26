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Gündem Esir takasında "Başkan Erdoğan" farkı! Hamas, Taylandlı esirleri serbest bıraktı
Gündem

Esir takasında "Başkan Erdoğan" farkı! Hamas, Taylandlı esirleri serbest bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 08:13:00 -
Esir takasında "Başkan Erdoğan" farkı! Hamas, Taylandlı esirleri serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasındaki esir mutabakatı kapsamında, 3 İsrailli ve 39 Filistinli daha serbest bırakıldı. Gerçekleşen rehine takasında ise "Başkan Erdoğan" detayı ise dikkat çekti. Hamas'tan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirlerin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, çatışmalara insani ara kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyruklunun Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edildiği belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada ise esirlerle birlikte Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edilen yabancı uyruklu sayısının 4 olduğu bildirildi.

17 ESİR SERBEST BIRAKILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Uluslararası Kızılhaç Örgütünden alınan bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den yola çıkan esirlerin 13'ü İsrailli ve 4'ü Tayland vatandaşı 17 kişi olduğu ifade edildi.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Kassam Tugayları'nın, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
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Ensari, "Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ESİR TAKASI SÜRECİ

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREDE!

7 Ekim'den bu yana savunmasız ve mazlum Filistinlilerin hakkını savunan, Gazze konusunda dünyaya örnek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan rehineler için de devreye girdi. Hamas'ın bıraktığı 4 Taylandlı rehine için Başkan Erdoğan'ın yoğun çabası etkisini gösterdi.

Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

 

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