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Dünya Eşinin 'yasını tutan' kuğu tren seferlerini aksattı
Dünya

Eşinin 'yasını tutan' kuğu tren seferlerini aksattı

Almanya'da, yüksek hızlı tren hattında, ölen eşinin yasını tutan kuğu 20 tren seferinin rötar yapmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 05:53:00 - 2020-12-29 05:54:33
Eşinin 'yasını tutan' kuğu tren seferlerini aksattı

Almanya'da Fuldatal yakınlarındaki olayda, kuğulardan biri rayın üzerindeki yüksek gerilim hattı kablolarına takılınca öldü.

Kazanın ardından, ölen kuğunun eşi alttaki raylara tüneyince, Kassel-Göttingen seferini yapan trenlerin geçişine engel oldu.

Alman medyasındaki haberlere göre, itfaiye ekipleri elektrik kablolarına takılan ölü kuğuyu kaldırmak için özel malzemeler kullandı. Raylara tüneyen eşiyse, yakalanıp, Fulda nehri kıyısında serbest bırakıldı.

Polis, 23 Aralık'ta yaşanan ve kamuoyuna yeni açıklanan olayda 23 trenin 50 dakika kadar rötar yaptığını belirtti.

Kuğuların eşlerinin yaslarını tutmak için, öldükleri yerlerde kaldıkları daha önce de gözlemlenmişti.

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