Kadın komutanlar köyde kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, köyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın komutanlar, merkeze bağlı Değirmenaltı ve Konuksayar köylerinde kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgiler veren komutanlar, KADES uygulamasını telefonlarına yüklemelerine yardımcı oldu.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.