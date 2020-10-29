Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Bartın Valisi Güner'den kurallara uyma çağrısı:

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede maske, mesafe, temizliğin önemine işaret ederek kurallara uyma çağrısı yaptı.

Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan, kendi testi pozitif çıkmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) Kovid-19 ile uyumlu görüntü oluşan Vali Güner'in ilaç tedavisi tamamlandı.

Güner, Valilik önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta insanların ne toplulukta ne ekonomide ne sanayide ne de sosyal hayatta yer alamayacağını ve hiçbir işte başarılı olamayacağını söyledi.

Vali Güner, Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymanın önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Çok kanıksadığımızdan mı çok söylenmesinden mi nedendir ihmal ediyoruz. Lütfen ama lütfen; maske, mesafe, temizlik gerçekten her sorunu çözüyor. Bu virüs illeti, 2 dakika kapıyı açık bulduğu anda hiç affetmiyor, o kapıdan geçiyor. Maskeyi 2 dakika bile çıkarmayalım. '2 dakika oturalım, sohbet edelim, çay içelim bir şey olmaz.' denilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bütün hayallerimiz, planlarımız sağlıklı nesillerle mümkün. Lütfen ama lütfen bunu kanıksamayalım, basite almayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyalım."

- "Bu işin şakası yok"

Gazetecilerin sağlık durumunu sorduğu Güner, "Sağlık durumum çok iyi. Bütün şartlar yerine getirildi. Gayet iyi durumdayım ama yaşamış bir insan olarak daha bilinçli söylüyorum; ne olursunuz bu işin şakası yok. Maskenizi takın keyfinize bakın." diye konuştu.

Eşi Beyhan Güner'in, 19 Ekim'de Bartın Devlet Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine kendi testi pozitif çıkmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) Kovid-19 ile uyumlu görüntü oluştuğu görülen Vali Güner'in tedbiren ilaç tedavisine başlanmış, bir süre sonra yapılan PCR testinde sonuçları olumlu çıkmıştı.