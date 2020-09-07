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Gündem Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti
Gündem

Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti

Eşinin amcası tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyleyen 22 yaşındaki Gökçen Ocak, şahsın kendisine cinsel organını gösterdiği anları paylaşarak devlet yetkililerinden yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:40:00 -

22 yaşındaki Gökçen Ocak isimli kadın, eşinin amcası tarafından tehdit ve taciz edildiğini öne sürerek yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Eşinin amcası Fuat Ocak'ın kendisine cinsel organını gösterdiği anları video kaydına alan kadın, çektiği videoyu paylaşarak 'Ölmek istemiyorum' dedi. Ocak'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı bulurken, 'Fuat Ocak Tutuklansın' etiketi Twitter'da gündem oldu.

'Ölmek istemiyorum'

İstanbul Maltepe'da yaşayan Gülşen Ocak, eşinin amcası tarafından tacize uğradığını iddia etti. O anların videosunu paylaşarak yardım isteyen Ocak, 'Ölmek istemiyorum, çocuğuma annelik yapmak istiyorum. Kayınvalidem yeni vuruldu ben de vurulmak istemiyorum." dedi.

"Duyun ne olur"

Gülşen Ocak'ın çektiği videoda, Fuat Ocak'ın genç kadına cinsel organını göstererek 'Bu sefer ben sizi kökten halledeceğim, göreceksiniz" dediği görülüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla devlet yetkililerinden yardım isteyen genç kadın, "İstanbul Maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehtit ediliyorum. Can güvenliğim yok. Fuat Ocak çıkan bir tartışmada oğlu Aykut Ocak'a silah vererek kayinvalidemi vurdurdu. Şimdi sıra bende. Devamlı tehtit ediliyorum, taciz ediliyorum, duyun ne olur!" dedi.

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