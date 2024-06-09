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Yaşam Eşinin ağaçtan düştüğünü öğrenen kadın hayatını kaybetti
Yaşam

Eşinin ağaçtan düştüğünü öğrenen kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-09 20:11:00 -
Eşinin ağaçtan düştüğünü öğrenen kadın hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşinin ağaçtan düştüğünü öğrenen kadın fenalaşarak hayatını kaybetti.

Dokurcun Mahallesinde meydana gelen olayda, eşi R.D.’nin kiraz ağacından düştüğünü öğrenen 27 yaşındaki Şirin D., fenalaşarak yere yığıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Şirin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Şirin D.'nin cenazesi, Çaylar Yeniköy Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

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