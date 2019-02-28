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Eşini vurarak öldüren uzman çavuşun cezası belli oldu

Nevşehir'de geçtiğimiz yıl kendisinden boşanmak isteyen eşini beylik tabancasıyla vurarak öldüren uzman çavuşun cezası belli oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:24
Eşini vurarak öldüren uzman çavuşun cezası belli oldu

Nevşehir'de bir çocuk annesi Esra Köşker, boşanmak istediği eşi Uzman Çavuş Vehbi Köşker tarafından geçen yaz vurularak öldürüldü.

Köşker, olaydan bir gün önce eşini telefonda, "3 kurşunla geliyorum" diye tehdit etmişti. Köşker ifadesinde, eşinin başka bir adamı kastederek, "M.D. ile görüşüyorum. O senden daha iyi baba olur" dediğini öne sürdü.

Ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanan Köşker, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın suçu ağir tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulandı. İyi hal indirimiyle de ceza 20 yıla düşürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:24
  1. Nevşehir
  2. Cinayet davası
  3. Esra Köşker
  4. Vehbi Köşker
  5. hapis cezası
  6. iyi hal indirimi

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey42 dk önce
    Hem türkiye cumhuriyetinin asıl bir askeriyle evleneceksin hem de o kocan suçlularla teröristlerle cebellesirken sen onun yokluğundan istifade başka sevgili bulacaksın. Milli savunma bakanı bu askerlerin hangi psikolojiyle dağlarda taşlarda sınır ötesinde operasyon yaptığını bilmiyormu da çıkıp aile bakanına asker karılarına dönük bir saygı ve ahlak eğitimi tertip ettirmiyor. Yazık valla askerlerimize. Ibrahim tatlıses ne güzel demiş. Eğer ki kalbimden vurmak istersen kursuna gerek yok sözlerin var ya... bu kadının yaptığı teröristin yaptığından da beter.Bence adama bu ceza çok fazla. Serbest birakilsaydi bile olabilirmiş. Sudan bahanelerle adam öldüren kadınları cezasız bırakan türk adaleti bu askere haksızlık etmiş gibi sanki.

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