Eşini vurarak öldüren uzman çavuşun cezası belli oldu

Nevşehir'de bir çocuk annesi Esra Köşker, boşanmak istediği eşi Uzman Çavuş Vehbi Köşker tarafından geçen yaz vurularak öldürüldü.



Köşker, olaydan bir gün önce eşini telefonda, "3 kurşunla geliyorum" diye tehdit etmişti. Köşker ifadesinde, eşinin başka bir adamı kastederek, "M.D. ile görüşüyorum. O senden daha iyi baba olur" dediğini öne sürdü.

Ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanan Köşker, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın suçu ağir tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulandı. İyi hal indirimiyle de ceza 20 yıla düşürüldü.