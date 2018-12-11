Eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı kulübede enselendi

Ankara'da, önceki gün boşanmak isteyen eşi Mehtap Er (28) ile kayınvalidesi Muazzez Kınay'ı (60) tabanca ile ateş ederek öldüren, 3 yaşındaki oğlu ile 13 yaşındaki baldızını da yaralayarak kaçan Rıza Er (26), saklandığı kulübede yakalandı.

Olay, geçen Cumartesi gecesi Keçiören ilçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi'ndeki Tarhanlar Caddesi'nde Muazzez Kınay'ın evinde meydana geldi. Mehtap Er, 5 yıl önce evlendiği eşi Rıza Er'den şiddet gördüğünü için evi terk ederek 3 yaşındaki oğluyla annesinin yanına sığındı. Mahkeme, boşanma davası açan Mehtap Er'in şikayeti üzerine işsiz olan Rıza Er hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Oğlunu görme bahanesiyle kayın validesinin evine giden Rıza Er, içeri girince yanındaki tabancayla evde bulunan herkese ateş açtı. 4 kurşun isabet eden Mehtap Er olay yerinde, 3 kurşun isabet eden Muazzez Kınay ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; 3 yaşındaki oğlu Ç.E ile baldızı Gülistan K. (13) ise yaralandı.

Kulübede yakalandı

Olayın ardından kaçan Rıza Er'in yakalanması için polis çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada Rıza Er'in, Keçiören'de olduğu tespit edildi. Rıza Er, polisin takibi sonucu boş bir arazide saklandığı kulübede yakalandı. Şüpheli Er, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.