Eş katiline istenen ceza belli oldu

Olay, 12 Mart'ta saat 03.00 sularında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan bir süre önce maddi sıkıntılar nedeniyle eşiyle tartışan Antika Ayer (52), Vezir Ayer (51) hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak boşanma davası açtı. Olaydan 1 hafta önce Antika Ayer, yakınlarının araya girmesiyle eşi Vezir Ayer ile barıştı. Olay gecesi saat 03.00 sıralarında Vezir Ayer, yanında uyuyan eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Vezir Ayer, ardından banyoda kendini asmaya çalıştı. Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir Ayer'in boynundan ipi çıkarıp indirdi. Antika Ayer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Vezir Ayer ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Vezir Ayer hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. 30 yılı aşkın süredir evli olan çiftin 7 müşterek çocuğu olduğunun belirtildiği iddianamede, Antika Ayer'in gece uyuduğu esnada eşi Vezir Ayer tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Vezir Ayer ifadesinde kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıkları eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü ileri sürdü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO