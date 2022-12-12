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Gündem Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Cani kocanın ifadesine bakın
Gündem

Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Cani kocanın ifadesine bakın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Şüpheli, yaralama suçundan bir süre önce cezaevine girmiş...

Yeniakit Publisher
2022-12-12 12:16:00 -
Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Cani kocanın ifadesine bakın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Şüpheli, yaralama suçundan bir süre önce cezaevine girmiş...

 

Edinilen bilgilere göre, ekipler, 24 Kasım'da evlerinde tartıştığı karısı Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle öldürüp kaçan Abdullah T'yi yakalamak için özel ekip kurdu.

Bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen Abdullah T, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli ifadesinde, yaralama suçundan bir süre önce cezaevine girdiğini, tartıştıkları sırada sinirlenip silahla Müzeyyen T'ye ateş ettiğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

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