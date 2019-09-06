Eşini öldürmeye giderken enselendi, iki kez serbest bırakıldı Aksaray'a gittiği ihbarı üzerine gözaltına alınmasının ardından salıverilen, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da tartıştığı eşini öldürmek için Aksaray'a gittiğini öğrenen annesinin ihbarı üzerine yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.Ç'nin emniyetten daha önce serbest bırakılmasına Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtiraz üzerine şüpheli bugün Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay Konya'da yaşayan K.Ç. ile boşanma aşamasında olduğu kocası K.Ç. arasında 4 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç, çocukları A.E.Ç. ve A.Ç'yi de alarak Aksaray'da bulunan babaevine gelmişti. Bu durumu öğrenen kadının kocası K.Ç. evinde bulanan ruhsatlı av tüfeğini alarak yola çıkmış, oğlunun Aksaray'a doğru gittiğini öğrenen ve gelinini öldüreceği korkusuna kapılan anne, durumu polis ekiplerine bildirmişti. Aksaray'da gözaltına alınan K.Ç. emniyette ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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