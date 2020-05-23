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Eşini öldüren zanlıyı bekçiler yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:14:04 -
Eşini öldüren zanlıyı bekçiler yakaladı

ANKARA (AA) - Ankara'da tartıştığı eşini tabanca ile vuran zanlı, çevrede görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde ikamet eden Veysel T, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta birlikte yürüdüğü eşi Selma T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel T, yanında bulunan silahla eşini boynundan vurdu. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevrede görevli olan ve silah sesi üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etmek isteyen zanlıyı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

Zanlı Veysel T, emniyete götürülürken, olay yerinde hayatını kaybeden Selma T'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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