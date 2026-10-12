  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Husilerin saldırısı devam ediyor! Balistik füzeler ateşlendi Lula’dan ikinci tur öncesi sandığa gitmeyen 30 milyon seçmene çağrı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği arızalanan tankerin çekilmesinin ardından açıldı Suudi Arabistan ile İran arasında kritik temas Filistin'de siyonist terörü bitmiyor: İşgalci İsrail hem cenazeye el koydu hem de şehirlere baskın düzenledi! 6 senatörden “Derhal vazgeçin” çağrısı! Trump’ın Rusya’dan dizel planına Kongre’den itiraz Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin mal varlığına el konuldu! Kudüs’e ne zaman girileceğini Bilal Erdoğan açıkladı! 1 Ocak’ta yine Galata’dayız Ankara kulislerinde transfer bombası: İzmir'in ardından Antalya da safları değiştiriyor! İçişleri Bakanlığı'ndan evlatlarımıza koruma zırhı: "Şefkat Kalkanı" projesiyle aileler göreve çağrıldı!
Yerel Eşini kaldırımda bıçakladı! ‘kıskançlıktan yaptım’ dedi
Yerel

Eşini kaldırımda bıçakladı! ‘kıskançlıktan yaptım’ dedi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Adana Seyhan’da, sokakta yürüyen eşi Fatma H.’yi bıçaklayıp kaçan Osman H., yunus ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Fatma H. taburcu edildi. Osman H.’nin ifadesinde “Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dediği öne sürüldü.

Olay, 7 Ekim’de saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Osman H., kaldırımda yürürken arkasından yaklaştığı eşi Fatma H.’ye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Fatma H., aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Fatma H., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisi ekipleri, şüpheli Osman H.’yi yakın bir sokakta, olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

 

TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Osman H.’nin, bir süredir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı, saldırıyı da girdiği kıskançlık krizi nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Osman H., ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla konuşuyordu. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman H., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatma H. ise taburcu edildi.

İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 8 kız öğrenci yaralandı
İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 8 kız öğrenci yaralandı

Gündem

İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 8 kız öğrenci yaralandı

İstanbul'daki okulda bıçaklı kavgaya yayın yasağı
İstanbul'daki okulda bıçaklı kavgaya yayın yasağı

Medya

İstanbul'daki okulda bıçaklı kavgaya yayın yasağı

Esenyurt'taki bir lisede bıçaklı kavga: İki öğrenci yaralandı
Esenyurt'taki bir lisede bıçaklı kavga: İki öğrenci yaralandı

Gündem

Esenyurt'taki bir lisede bıçaklı kavga: İki öğrenci yaralandı

Samsun'da kıskançlık dehşeti! Tartıştığı karısını bıçaklayan cani koca tutuklandı
Samsun'da kıskançlık dehşeti! Tartıştığı karısını bıçaklayan cani koca tutuklandı

Yerel

Samsun'da kıskançlık dehşeti! Tartıştığı karısını bıçaklayan cani koca tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23