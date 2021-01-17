Eşini darp eden Gelecek Partisi İl Başkanı hakkında karar
Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı C.T, eşini darp ettiği gerekçesi ile tutuklandı.
Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı C.T, eşini darbettiği gerekçesi ile tutuklandı.
Z.T, eşi C.T'nin kendisini döverek burnunu kırdığı gerekçesiyle Ardahan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yaptı.
Şikayet üzerine Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı olan C.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.