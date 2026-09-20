Eşini darbettiği öne sürülen kocaya 6 günde iddianame: 11,5 yıla kadar hapis istendi

İstanbul'da eşi Seda Nur Atılkan'ı (30) saatlerce darbettiği ve bıçakla tehdit ettiği iddia edilen Uğur Atılkan (35) hakkında, silahla eşi kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay, tehdit suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamede sanığın önce şarj kablosu ve kemerle eşinin boğazını sıktığı, ardından boğazına bıçak dayayarak "Şehadet getir. Bu gece buradan kimsenin kurtuluşu yok. Bu gece burada katliam yapacağım" dediği belirtildi.

Kaçış anları güvenlik kamerasında

İki çocuk annesi Seda Nur Atılkan, 21 Ağustos'ta iddiaya göre eşi tarafından saatlerce darbedildi. Şüphelinin kendisini kısa süreliğine bırakması üzerine evden kaçan kadın, komşularına sığındı.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri Uğur Atılkan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 22 Ağustos'ta tutuklandı. Kadının canını kurtarmak için evden kaçtığı ve şüphelinin otomobille peşinden gittiği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma 6 günde tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede sanığın olay günü bir anda eşine saldırdığı, bacağına tekme attığı, boğazından tutarak yere fırlattığı, saçından tutup başını yere vurduğu, kolundan ısırdığı, yüzüne defalarca yumruk ve tokat attığı anlatıldı. Sanığın Seda Nur Atılkan'ı babasını öldürmekle tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Uğur Atılkan'ın bir arbede olduğunu kabul ettiği ancak bilerek ve isteyerek vurmadığını söylediğine yer verildi.

Adli Tıp raporu: 'Hafif nitelikte olmayan' yaralanma

Sanık üzerine atılı suçlamayı reddetse de Adli Tıp Kurumu'ndan alınan kati doktor raporunda, Seda Nur Atılkan'ın 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte olmayan' biçimde yaralandığının altı çizildi. İddianamede, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Uğur Atılkan hakkında hakaret suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.