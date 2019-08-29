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Eşini çocuklarının gözleri önünde öldüren kişi hakim karşısında

Erzurum'da boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşi Seher P’yi çocuklarının gözleri önünde öldüren Özgür P'nin, ağırlaştırılmış müebbet hapis öngören "Kasten öldürme" ve 3 yılı kadar hapsi içeren "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılanmasına başlandı

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:52
Eşini çocuklarının gözleri önünde öldüren kişi hakim karşısında

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşi Seher P’yi çocuklarının gözleri önünde tabancayla vurarak öldüren Özgür P'nin yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür P, müştekilerden Seher P’nin annesi Mukaddes ve babası Sebahattin Aydın, Seher P’nin çocukları mağdurlar İ.P, M.B.P. ve Z.P, müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı Dilek Bice, Erzurum Barosu Kadın Komisyon Başkanlığı vekili Neslihan Aydın'ın yanı sıra sanık ve müşteki avukatları ile tanıklar katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan sanık Özgür P, eşinin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığını, olay günü mahkemeden çıktığını ve çocuklarını görmek için evin bulunduğu yere gittiğini söyledi.

Aile Mahkemesinin çocuklarını göreceği günleri belirlediğini ve olay gününün çocuklarını görme günü olmadığını anlatan Özgür P, olayın bu duruma gelmesini istemediğini ileri sürerek, "Bu şekilde olay yaşanmasından dolayı pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Seher P’nin annesi Mukaddes ve babası Sebahattin Aydın ise sanıktan şikayetçi olduklarını, en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini söyledi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, Seher P’nin anne ve bası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatının davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verirken, Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonunun kendi başına tüzel kişi olmaması, zarar gören sıfatı bulunmaması ve yasal dayanağı olmamasından davaya katılma talebinin reddine karar verdi.

Heyet, sanık Özgür P’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seher P. ile Özgür P'nin anlaşmazlık nedeniyle olaydan yaklaşık 10 ay önce ayrı yaşamaya başladıkları, taraflar arasında Seher P’nin açtığı boşanma davası ile mal paylaşımından kaynaklı devam eden davaları olduğu belirtiliyor.

Olay öncesi 26 Mart'ta tarafların boşanma davasının olduğu aktarılan iddianamede, burada taraflar arasında herhangi bir tartışma olmadığı ve Seher P’nin belediye otobüsüyle evine gittiği kaydediliyor.

İddianamede, Özgür P’nin Seher P’nin yaşadığı eve gittiği, bahçede oynayan oğlu M.B.P. ile karşılaştığı, eşiyle konuşmak bahanesiyle bahçede tartışmaya başladığı, ruhsatsız tabanca ile önce bir el ateş ederek yaraladığı, sonrasında iki el daha ateş ettiği, olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yapılan araştırmalar sonucu yakalandığı anlatılıyor.

Özgür P’nin savunmasına belirttiği Seher P’nin tanımadığı bir araçtan indiği iddiasını doğrulayan kamera kayıtlarının bulunmadığına dikkat çekilen iddianamede, Seher P’nin belediye otobüsü kartını kullandığı ve bundan dolayı sanığın savunmasının doğru olmadığı kanısına varıldığı ve Seher P’nin başka bir araçtan indiği yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Özgür P'nin "Kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden yüz güne kadar adli parayla cezalandırılması talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:52
  1. dava
  2. Erzurum

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